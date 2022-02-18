Путин рассказал, как пережил "вторжение" в Украину 16 февраля

Президент России Владимир Путин / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции с самопровозглашенным белорусским лидером Александром Лукашенко отвечая на вопрос журналиста о том, как он "пережил вторжение России в Украину" 16 февраля, сказал, что не обращал внимание на эту информацию, пишет ТАСС.

"Я не обращал просто на это внимание. Вбросов очень много, постоянно реагировать на них – себе дороже", – сказал он.

Также российский лидер отметил, что власти РФ делают то, что считают нужным, и будут так поступать дальше.

Реклама

"Конечно, смотрим, что в мире происходит, вокруг нас, но мы имеем четкие и понятные ориентиры, соответствующие интересам российского народа и российского государства", – отметил Путин.

Также ситуацию с вторжением прокомментировал и Александр Лукашенко.

"Мы не вторглись в Украину, они бедные так расстроились, что ищут новый повод чтобы подтолкнуть Украину к каким-то провокация", – сказал белорусский диктатор.

Откуда появились даты

Американское информагентство Bloomberg назвало вероятную дату вторжения России в Украину – 15 февраля. По информации неких официальных лиц США, вторжение может начаться с операции под "чужим флагом" на Донбассе или с атаки на Киев.

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявлял, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. В этот день завершаются совместные российско-белорусские учения вблизи украинской границы.

Реклама

Среди различных сценариев эта дата отмечается как возможное начало российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.

Варианты вторжения

Два самых масштабных сценария вторжения предполагают одновременную атаку с нескольких сторон, маневр, известный как "клещи" или двойной охват.

Согласно одному из подходов, российские военные захватят большую часть украинской территории к востоку от Днепра, где находится около 50 процентов украинских Вооруженных сил, в том числе наиболее боеспособные подразделения, говорится в сообщении.

Реклама

Ситуация в Украине

Последние дни жители столицы встревожены угрозами вторжения России на территорию Украины. Датой наступления войск соседней страны называли 16 февраля.

На фоне тревожных новостей о вторжении российских войск Украину накрыла еще и волна хакерских атак. Злоумышленники ограничили доступ украинцев к мобильным приложениям трех банков, а также к сайтам Минобороны и Вооруженных сил. Хакеры атаковали портал государственных услуг "Дія". Их атака шла из четырех стран – России, Китая, Чехии и Узбекистана. Также DoS-атака была совершена на сайт Минобороны.