Путін розповів, як пережив "вторгнення" в Україну 16 лютого

Президент Росії Володимир Путін / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін під час пресконференції з самопроголошеним білоруським лідером Олександром Лукашенком відповідаючи на запитання журналіста про те, як він "пережив вторгнення Росії в Україну" 16 лютого зазначив, що не звертав увагу на цю інформацію, пише ТАРС.

"Я не звертав просто на це увагу. Вкидів дуже багато, постійно реагувати на них – собі дорожче", – сказав він.

Також російський лідер зазначив, що влада РФ робить те, що вважає за потрібне, і так поступатиме далі.

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"Звичайно, дивимося, що у світі відбувається навколо нас, але ми маємо чіткі та зрозумілі орієнтири, що відповідають інтересам російського народу та російської держави", – зазначив Путін.

Також ситуацію із вторгненням прокоментував і Олександр Лукашенко.

"Ми не вторглися в Україну, вони бідні так засмутилися, що шукають нового приводу, щоб підштовхнути Україну до якихось провокацій", – сказав білоруський диктатор.

Звідки з'явилися дати

Американське інформагентство Bloomberg назвало ймовірну дату вторгнення Росії в Україну - 15 лютого. За інформацією офіційних осіб США, вторгнення може початися з операції під "чужим прапором" на Донбасі або з атаки на Київ.

Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявляв, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Цього дня завершуються спільні російсько-білоруські навчання поблизу українського кордону.

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Серед різних сценаріїв ця дата відзначається як можливе започаткування російського нападу на Україну. Справа в тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри у Китаї, на підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, ймовірно, не хоче заплямувати цю подію.

Варіанти вторгнення

Два наймасштабніші сценарії вторгнення припускають одночасну атаку з кількох сторін, маневр, відомий як "кліщі" або подвійне охоплення.

Згідно з одним із підходів, російські військові захоплять більшу частину української території на схід від Дніпра, де розміщено близько 50 відсотків українських Збройних сил, зокрема й найбільш боєздатні підрозділи, йдеться у повідомленні.

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Ситуація в Україні

Останні дні мешканці столиці жили у тривозі через загрози вторгнення Росії на територію України. Датою наступу військ сусідньої країни називали 16 лютого.

На тлі тривожних новин про вторгнення російських військ Україну накрила ще й хвиля хакерських атак. Зловмисники обмежили доступ українців до мобільних додатків трьох банків, а також до сайтів Міноборони та Збройних Сил. Хакери атакували портал державних послуг "Дія" . Їхня атака йшла з чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану. Також DoS-атака була зроблена на сайт Міноборони.