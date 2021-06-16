Путин шутил, Байден ищет общие темы. Первые слова президентов США и России в Женеве

Перед закрытой частью переговоров американский и российский лидеры сделали короткие заявления для прессы, выразив свои ожидания от встречи

Перед переговорами с Байденом Путин пытался шутить. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

В Швейцарии началась встреча президентов США и России в узком кругу. Перед переговорами Джо Байден и Владимир Путин сделали короткие заявления, выразив свои ожидания.

"Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу насчет встречи. Знаю, что это была долгая поездка, у вас много работы. Но у США и России накопилось много вопросов, решение которых требует встречи на самом высоком уровне. Надеюсь, наши переговоры будут продуктивными", – сказал Путин.

Кроме того, когда из зала выводили журналистов, президент РФ что-то сказал американскому коллеге, и они рассмеялись.

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"Как я уже сказал снаружи, любая встреча лицом к лицу является полезной. Мы попытаемся определить общие вопросы. А там, где у нас есть разногласия, мы сделаем все для того, чтобы решать их предсказуемо", – подчеркнул Байден.

Внутри библиотеки виллы La Grange президенты второй раз обменялись рукопожатиями.

Президенты США и России при встрече дважды обменялись рукопожатиями / Фото: REUTERS

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Хотя встречу назвали двусторонней, на ней также присутствуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и переводчики.

Переговоры продлятся около часа. Потом состоится встреча в расширенном формате. Она продлится от 4 до 5 часов.

В состав американской делегации, кроме Байдена и Блинкена, также войдут помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, посол в РФ Джон Салливан и старший директор Совета нацбезопасности Эрик Грин.

Российскую сторону будут представлять глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, замминистра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и посол в США Анатолий Антонов.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснил, что будут обсуждать российский и американский лидеры и смогут ли они достичь консенсуса.

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