Путин угрожает? На фоне переговоров с НАТО Россия достает ядерное оружие

Путин решил припугнуть ядерными ракетами. Коллаж "Сегодня"
Россия в начале этого года проведет учения стратегических ядерных сил. Будут отработаны пуски межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.
По его словам, стратегические командно-штабные учения под названием "Гром" пройдут с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России.
"Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", – сказал источник агентства.
Справка. Что такое ядерная триада? Это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы.
Разделение стратегических ядерных зарядов государства между несколькими видами ядерных вооруженных сил стратегического назначения обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия в случае внезапного нападения противника и предоставляет большую гибкость в его применении. Даже при полном уничтожении арсеналов двух любых компонентов третий должен быть способен нанести ответный удар, гарантирующий уничтожение противника или причинение ему неприемлемого ущерба.
ТАСС отмечает, что такие учения обычно проводятся в конце "военного" учебного года: подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой по полигону Кура на Камчатке; атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает ракету по цели на полигоне Чижа на севере России; выполняется учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации.
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