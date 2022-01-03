Путин угрожает? На фоне переговоров с НАТО Россия достает ядерное оружие

Путин решил припугнуть ядерными ракетами. Коллаж "Сегодня"

Россия в начале этого года проведет учения стратегических ядерных сил. Будут отработаны пуски межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ.

По его словам, стратегические командно-штабные учения под названием "Гром" пройдут с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России.

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"Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", – сказал источник агентства.

Справка. Что такое ядерная триада? Это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы.

Разделение стратегических ядерных зарядов государства между несколькими видами ядерных вооруженных сил стратегического назначения обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия в случае внезапного нападения противника и предоставляет большую гибкость в его применении. Даже при полном уничтожении арсеналов двух любых компонентов третий должен быть способен нанести ответный удар, гарантирующий уничтожение противника или причинение ему неприемлемого ущерба.

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ТАСС отмечает, что такие учения обычно проводятся в конце "военного" учебного года: подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой по полигону Кура на Камчатке; атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает ракету по цели на полигоне Чижа на севере России; выполняется учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты из состава Ракетных войск стратегического назначения, крылатые ракеты запускают самолеты Дальней авиации.

Россия готовится к войне?