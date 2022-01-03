Путін погрожує? На тлі переговорів з НАТО Росія дістає ядерну зброю

Путін вирішив налякати ядерними ракетами. Колаж "Сьогодні"

Росія на початку цього року проведе навчання стратегічних ядерних сил. Будуть відпрацьовані пуски міжконтинентальних балістичних ракет. Про це повідомляє ТАРС з посиланням на джерело, близьке до Міноборони РФ.

За його словами, стратегічні командно-штабні навчання під назвою "Грім" відбудуться за участі всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил Росії.

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"Навчання "Грім" за участі російської ядерної тріади заплановано на початок 2022 року", – сказало джерело агентства.

Довідка. Що таке ядерна тріада? Це оснащені ядерною зброєю стратегічні збройні сили держави, що включають три компоненти: стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети, атомні підводні ракетоносці.

Розподіл стратегічних ядерних зарядів держави між декількома видами ядерних збройних сил стратегічного призначення забезпечує неможливість знищення всього боєздатного арсеналу ядерної зброї у разі раптового нападу супротивника та надає більшої гнучкості у його застосуванні. Навіть при повному знищенні арсеналів двох будь-яких компонентів, третій повинен бути здатний завдати удару у відповідь, що гарантує знищення противника або заподіяння йому неприйнятної шкоди.

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ТАСС зазначає, що такі навчання зазвичай проводяться наприкінці "воєнного" навчального року: підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою по полігону Кура на Камчатці; атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає ракету на полігоні Чижа на півночі Росії; виконується навчально-бойовий пуск міжконтинентальної ракети зі складу ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації.

Росія готується до війни?