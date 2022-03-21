Путин уволил около тысячи охранников и поваров из-за страха быть убитым — СМИ

Военный преступник Путин боится смерти/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент России Владимир Путин сменил около 1000 личных сотрудников в феврале. Он боится, что они могут его отравить.

Об этом пишет Daily Beast.

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Издание со ссылкой на источник в российском правительстве сообщает, что среди уволенных – охранники, повара, прачечные и секретари. То есть все, кто хоть как-то был приближен к президенту Российской Федерации.

Агент DGSE в отставке – специалист по ликвидации, чье внимание к деталям получает высокую оценку от своих коллег-ликвидаторов, сказал, что наиболее эффективным методом будет яд.

"Попытка будет изнутри Кремля. Это не внешняя работа", – отметил он.

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