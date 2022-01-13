Путин уже обсуждает военные варианты по Украине – в РФ сделали тревожное заявление

Президент России Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Замглавы МИД РФ Павел Рябков прокомментировал переговоры с Западом о гарантиях безопасности. Он заявил, что военные специалисты предлагают Владимиру Путину варианты на случай ухудшения обстановки вокруг Украины, но нужно дать шанс дипломатии.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки. Это тяжелый сюжет. В публичном пространстве он не должен никоим образом засвечиваться, потому что это само по себе раскачка ситуации. Нужно дать шанс дипломатии", — заявил Рябков в интервью RTVi.

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Кроме того, он добавил, что оснований для нового раунда переговоров с НАТО в ближайшее время нет и что разговор зашел в тупик: "США и их союзники говорят России "нет" по ключевым пунктам предложений по безопасности".

При этом Рябков заявил, что РФ примет "другие меры и приемы" в отношении Запада, если США и НАТО не учтут российские требования. Что это за меры, дипломат не уточнил. Но намек, вероятно, на угрозу демонстрации силы или, как минимум, на дружбу с геополитическими недругами Штатов.

Также он добавил, что "в голову властям Украины могут прийти самые немыслимые вещи, нужно положить этому конец".

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