Путин впервые с 2016 года наложил вето на российский закон

Российский президент не захотел вводить ответственность для редакций СМИ, которые цитируют информацию, признанную ложной

Владимир Путин / Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин впервые с 2016 года воспользовался правом вето и отклонил так называемый закон о борьбе с фейками, который был передан ему на подпись парламентом РФ.

Об этом сообщает Meduza.

Отклоненный законопроект вносил поправку в закон "О средствах массовой информации", определяющей случаи освобождения журналистов от ответственности.

Российские депутаты предлагали ввести ответственность для редакции СМИ за цитирование информации, признанной ложной, порочащей честь и достоинство, ущемляющей права граждан или угрожающей здоровью детей, если главного редактора этого СМИ нельзя установить или привлечь к ответственности.

Как передает Интерфакс, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков объяснил это тем, что у президента РФ "появились вопросы к частям, где речь идет об освобождении от ответственности". По его словам, закон ждут доработки.

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Право вето российский президент использует крайне редко. В последний раз это случилось в декабре 2016 года, когда он не подписал закон о создании в РФ информационной системы "Контингент обучающихся".

Напомним, что в декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон "о цензуре в интернете", наделив Роскомнадзор правом блокировать сайты из-за "дискриминации" в отношении российских СМИ.

А в апреле популярное российское интернет-издание Meduza признали в РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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