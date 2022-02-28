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Путину разрешили разместить в Беларуси ядерное оружие

Владимир Козырь
28 февраля, 02:28
Состоялся референдум, на котором люди поддержали такую инициативу

В Беларуси прошел референдум по разрешению Путину разместить ядерное оружие/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Беларуси состоялся референдум по поправкам в Конституцию Республики. ЦИК объявила результаты.

Об этом пишет "УНИАН".

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Подробности

Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства, поскольку за проголосовали 65,16% граждан. Таким образом, решение принято.

Это означает, что Беларусь фактически аннулирует статус безъядерного государства. Такие изменения позволяют президенту РФ Путину разместить на территории Белоруси свое ядерное оружие.

Украина подала в суд на РФ

Украина официально подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН в Гааге. Требование нашей страны — привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

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Для поддержания этого дела нужно фиксировать:

  • повреждение объектов гражданской инфраструктуры;
  • ранения гражданских лиц и обломки снарядов в черте города;
  • факты передвижения, повреждения и ведения боевых действий в жилых кварталах;
  • факты захвата/ограбления вашего имущества;
  • факты повреждения медицинского транспорта и лишения доступа к медицинской помощи;
  • факты физического насилия, лишение свободы гражданского населения оккупантом;
  • использование оккупантом гражданской одежды, одностроев и военных эмблем;
  • использование гражданской инфраструктуры в военных целях под прикрытием гражданских.

"Врага ждет Гаага! Борем инфотеррор вместе!", — говорится в сообщении.

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