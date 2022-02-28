Путіну дозволили розмістити в Білорусі ядерну зброю

У Білорусі пройшов референдум щодо дозволу Путіну розмістити ядерну зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Білорусі відбувся референдум щодо поправок до Конституції Республіки. ЦВК оголосила результати.
Про це пише "УНІАН".
Деталі
Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки за проголосували 65,16% громадян. Таким чином рішення прийнято.
Це означає, що Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави. Такі зміни дозволяють президенту РФ Путіну розмістити на території Білорусі свою ядерну зброю.
України подала до суду на РФ
Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.
Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати:
- пошкодження об‘єктів цивільної інфраструктури;
- поранення цивільних осіб та уламки снарядів у межах міста;
- факти пересування, пошкодження та ведення бойових дій у житлових кварталах;
- факти захоплення/пограбування вашого майна;
- факти пошкодження медичного транспорту та позбавлення доступу до медичної допомоги;
- факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом;
- використання окупантом цивільного одягу, одностроїв та військових емблем;
- використання цивільної інфраструктури з військовою метою під прикриттям цивільних.
"На ворога чекає Гаага! Боремо інфотерор разом!", — йдеться у повідомленні.