Путіну дозволили розмістити в Білорусі ядерну зброю

У Білорусі пройшов референдум щодо дозволу Путіну розмістити ядерну зброю/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Білорусі відбувся референдум щодо поправок до Конституції Республіки. ЦВК оголосила результати.

Про це пише "УНІАН".

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Деталі

Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави, оскільки за проголосували 65,16% громадян. Таким чином рішення прийнято.

Це означає, що Білорусь фактично анулює статус без'ядерної держави. Такі зміни дозволяють президенту РФ Путіну розмістити на території Білорусі свою ядерну зброю.

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Україна офіційно подала позов проти Російської Федерації до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Вимога нашої країни — притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду для виправдання агресії.

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Для підтримки цієї справи потрібно фіксувати: