Пытался застрелиться? Носильщика чемодана Путина нашли в луже крови и с травматическим пистолетом

Вадим Зимин отвечал за портфель с российскими ядерными средствами контроля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Полковника Федеральной службы безопасности России в отставке, который носил ядерный чемоданчик президента России Владимир Путина, нашли с огнестрельным ранением в своем доме в Подмосковье. Как сообщают СМИ, 53-летний Вадим Зимин сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации – отмечается, что он пытался покончить с собой.

Об этом пишет Mirror.

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Издание пишет, что полковник ФСБ в отставке отвечал за портфель с российскими ядерными средствами контроля, который всегда сопровождает хозяина Кремля. Также известно, что он выполнял эту роль при бывшем президенте Борисе Ельцине.

"Он (Зимин. – Ред.) продолжал работать в службе безопасности, дослужившись до должности полковника при своем преемнике Владимире Путине, но его точная роль в бывшем КГБ неясна", – говорится в сообщении.

Вадим Зимин был найден с огнестрельными ранениями на кухне своей квартиры в Красногорске Московской области. В это время его гражданская жена отсутствовала – Зимина обнаружил его брат, который, как сообщается, находился в ванной во время стрельбы. При этом мужчина лежал в луже крови с ранением в голову, а рядом валялся травматический пистолет ИЖ 79-9ТМ.

Вадим Зимин (обведен красным).

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Интересно, что росСМИ пишут, что Зимину грозило уголовное дело по подозрению в получении взятки после того, как он поступил на работу в таможенную службу на руководящую должность. При этом по уголовному делу он находился под домашним арестом, однако отрицал какие-либо правонарушения.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Кремле продолжают зачищать ряды военного командования после неудач в Украине. Например, российский генерал Александр Дворников, которому в апреле было поручено командование войной на украинской территории, куда-то исчез.