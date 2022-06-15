"Рамштайн-3". Генсек НАТО объявил о новом пакете военной помощи для Украины

Союзники продолжат поставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности. Фото: коллаж "Сегодня"

Новый пакет военной помощи Украине страны Запада должны согласовать в конце этого месяца на саммите в Мадриде. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам перед встречей Рамштайн-3 в Брюсселе, сообщает The Guardian.

Глава Альянса подчеркнул, что западные союзники продолжат поставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.

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"Иногда эти усилия требуют времени. Именно поэтому важно провести встречу, подобную сегодняшней, встретиться с представителями Украины, чтобы определить вызовы и вопросы, которые они хотели бы поднять", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что новый пакет помощи позволит украинцам перейти от оружия советского образца к более современному вооружению стандарта НАТО.

Напомним, инициатор заседания Контактной группы по обороне Украины – "Рамштайн-3" – глава Пентагона Ллойд Остин. Это уже третья встреча глав минобороны и начальников штабов из более 50 стран, где решается вопрос поддержки Украины в войне с Россией. Темы и цели переговоров в формате "Рамштайн" – неотложные потребности Украины, которые нужны для противостояния в войне, развязанной РФ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал западные страны ускорить поставки тяжелого вооружения в Украину.

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