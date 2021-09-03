"Рано или поздно" – Путин заявил, что хочет восстановить отношения с Украиной

Путин надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем. Коллаж: "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин во время Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Путин надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", – сказал Путин на ВЭФ.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что во время переговоров президента США Джозефа Байдена и президента Украины Владимира Зеленского тема России обсуждалась в негативном ключе.

"Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление", – сказал Песков.

Также он отметил вероятность введения новых санкций со стороны США.

"Вероятность продолжения Вашингтоном санкционной политики присутствует всегда. Мы знаем, что Вашингтон почему-то очень любит эти рестрикции и применяет их сплошь и рядом в отношении самых разных стран. Не считаем такую позицию конструктивной", – добавил Песков.

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