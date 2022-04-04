Расправа над невинными: британские СМИ вышли с обложками о зверствах военных РФ в Буче

СМИ посвятили свои обложки ситуации в Буче / Фото: Коллаж: Сегодня
Мировые и авторитетные издания продолжают демонстрировать открытую поддержку Украине в борьбе с российским вторжением.
Фото замученных и расстрелянных российскими оккупантами людей со связанными руками, массовые захоронения всколыхнули мировое сообщество, а также не остались без внимания СМИ.
Военные преступления РФ в Буче уже назвали Бучанской резней. Ведущие британские издания посвятили первые полосы своих свежих выпусков ситуации в Украине.
Кровавые фотографии с обстрела Бучи попали на обложки газет Financial Times, Mirror, The Guardian, Daily Express Metro.
"Бучанская резня"
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления