Розправа над безневинними: британські ЗМІ вийшли з обкладинками про звірства військових РФ у Бучі

ЗМІ присвятили свої обкладинки ситуації у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні
Світові та авторитетні видання продовжують демонструвати відкриту підтримку Україні у боротьбі з російським вторгненням.
Фото закатованих та розстріляних російськими окупантами людей із зв'язаними руками, масові поховання сколихнули світову спільноту, а також не залишилися поза увагою ЗМІ.
Військові злочини РФ у Бучі вже назвали Бучанською різаниною. Провідні британські видання присвятили перші смуги своїх нових випусків ситуації в Україні.
Криваві фотографії з обстрілу Бучі потрапили на обкладинки газет Financial Times, Mirror, The Guardian, Daily Express Metro.
"Бучанська різанина"
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.
- Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.
- У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.
- Російські окупанти в Бучі у підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – тортурну, де розстрілювали мирних жителів.
- Крім того, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та РГ, які скоїли військові злочини у Київській області – Бучі, Гостомелі та Ірпені.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини