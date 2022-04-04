Розправа над безневинними: британські ЗМІ вийшли з обкладинками про звірства військових РФ у Бучі

ЗМІ присвятили свої обкладинки ситуації у Бучі / Фото: Колаж: Сьогодні

Світові та авторитетні видання продовжують демонструвати відкриту підтримку Україні у боротьбі з російським вторгненням.

Фото закатованих та розстріляних російськими окупантами людей із зв'язаними руками, масові поховання сколихнули світову спільноту, а також не залишилися поза увагою ЗМІ.

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Військові злочини РФ у Бучі вже назвали Бучанською різаниною. Провідні британські видання присвятили перші смуги своїх нових випусків ситуації в Україні.

Криваві фотографії з обстрілу Бучі потрапили на обкладинки газет Financial Times, Mirror, The Guardian, Daily Express Metro.

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