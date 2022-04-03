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Росії доведеться відповідати за злочини: Макрон і Шольц про трагедію у Бучі

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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3 квітня, 23:55
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Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини
Еммануель Макрон і Олаф Шольц висловилися про те, що відбувається в Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"
Еммануель Макрон і Олаф Шольц висловилися про те, що відбувається в Бучі. Фото: колаж "Сьогодні"

3 квітня лідери Франції та Німеччини висловилися щодо звірячих вбивств російськими окупантами мешканців Бучі та інших окупованих населених пунктів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

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Деталі

"Фото, які надходять з Бучі, звільненого міста під Києвом, нестерпні. На вулицях сотні боягузливо вбитих мирних жителів", – написав президент Франції Еммануель Макрон.

"Страшні та жахливі кадри доходять до нас з України. У Бучі розстрілювали мирних жителів, зокрема жінок, дітей та літніх людей", – написав федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Шольц зазначив, що йдеться про наслідки дій російської армії, оскільки Буча ще кілька днів тому "контролювалася військовими РФ". Він наголосив, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.

Федеральний канцлер Німеччини додав, що необхідно негайно розслідувати злочини російських військових та притягувати винних до відповідальності.

Макрон висловив співчуття жертвам та солідарність з українцями.

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"Російській владі доведеться відповідати за ці злочини", – зазначив Макрон.

Звірства російських окупантів під Києвом

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