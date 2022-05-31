Разблокировать порты Украины можно лишь военным путем. Что пишут западные СМИ

Проблему блокады Россией украинских портов можно решить только военным путем. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают введение европейского эмбарго на импорт российской нефти, варианты разблокировки экспорта украинского зерна и увеличение спроса на беспилотники Bayraktar.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Из-за блокировки Россией портов будет экспортировано менее половины урожая Украины

Американская газета The Wall Street Journal пишет, что разбомбленные мосты и закрытые порты изолируют и не позволят Украине экспортировать 30 миллионов тонн зерна, которые крайне необходимы для мировой продовольственной безопасности. В этом году, по оценкам издания, будет экспортировано менее половины урожая Украины, что грозит усилить продовольственную инфляцию и усугубить дефицит.

Страны ЕС достигли соглашения об отказе от российской нефти

Издание The Washington Post сообщает, что страны ЕС наконец-то достигли соглашения об отказе от российской нефти, что является их наиболее значимой попыткой ударить по российской экономике из-за войны в Украине. Однако давление на РФ будет смягчено в области трубопроводной нефти ради уступки для тех стран, которые не имеют выхода к морю, в частности Венгрии. Нефтяного эмбарго требуют украинские компании ДТЭК, Укрэнерго и Нафтогаз при помощи проекта #StopBloodyEnergy.

Из-за санкций на экспорт нефти Путин будет терять в $22 миллиарда в год

Информагентство Bloomberg пишет, что новые санкции ЕС будут касаться минимум 2/3 российского нефтяного экспорта. По подсчетам издания, это обойдется Путину до 22 миллиарда долларов в год. Это связано с тем, что запрет заставит Россию продавать свою нефть со скидкой в ​​Азию, где она уже переходит из рук в руки по цене примерно на 34 доллара за баррель дешевле, чем цена на фьючерсы Brent и остановкой северной ветви нефтепровода "Дружба".

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Из-за войны в Украине резко увеличился спрос на беспилотники Bayraktar

Международное агентство новостей Reuters информирует, что война в Украине привела к резкому увеличению заказов на турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Эти машины помогли подорвать весомое военное превосходство России. Беспилотник Bayraktar привлек внимание Путина, и министерство обороны РФ упоминало о нем публично не менее 45 раз с начала войны 24 февраля.

Разблокировать порты Украины можно лишь военным путем

Немецкий журнал Der Spiegel пишет, что проблему блокады Россией украинских портов, угрожающей глобальной продовольственной безопасности, можно решить только военным путем. Переговоры не кажутся многообещающими, только военное решение может поправить ситуацию, отмечает издание.

Что происходит с экспортом?

В Украине, по данным Еврокомиссии, застряли около 20 млн тонн зерна, которые мы не можем экспортировать из-за блокирования морских портов.

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До 24 числа морским путем осуществлялось 85-90% поставок зерновых, руды и других крупногабаритных грузов.

Это приводит не только к экономическим проблемам в Украине, но и к глобальным проблемам с продовольственной безопасностью и масштабному голоду в некоторых регионах.

Воровство украинского зерна

Помимо создания препятствий для экспорта, оккупанты еще и воруют украинское зерно в захваченных городах и пытаются продать его за границу.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир не сотрудничать с агрессором, отказываться от каких-либо подобных предложений и не покупать краденое.

"Сегодня" ранее писал, что происходит с ценами на зерно в мире, и рассказывали, как некоторые страны могут помочь с разблокированием украинских портов.