США ответили на шантаж России по разблокированию украинских портов

В Штатах не повели себя на очередные обещания РФ

Нед Прайс ответил на условие России для разблокировки портов / Фото: Коллаж: Сегодня

США отвергают предложения России об отмене санкций в обмен на разблокировку доступа к украинским портам. Там считают ужасающими попытки РФ шантажировать мир продовольствием и энергоносителями. Об этом сказал официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Европейская правда.

"Конечно, мы не будем снимать санкции в ответ на пустые обещания. И раньше мы слышали пустые обещания от Российской Федерации. Я думаю, у нас есть основания для скептицизма, потому что мы слышали разные обещания и предложения из России", — сказал Прайс.

Он назвал ужасным, что Россия стремится использовать продукты питания и энергию как оружие.

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"Скорейшее решение проблемы роста цен на сырье, рост цен на продовольствие во всем мире — это прекращение россиянами этой жестокой войны, прекращение Россией блокады портов Украины, прекращение нападений на зерновые элеваторы, прекращение нападений на суда с зерном", — заявил Прайс.

Он опроверг утверждение России о том, что продовольственный кризис вызвал именно санкции против него, и подчеркнул, что Россия занимается дезинформацией.

Ультиматум России

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил в среду, что российская сторона готова к диалогу по урегулированию ситуации с находящимися в Украине заблокированными кораблями с зерном.

"Мы уже неоднократно высказывались по этому поводу, что решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, связанного в том числе со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые транзакции. А также требует разминирования со стороны Украины всех портов, где стоят корабли, Россия готова предоставить необходимый гуманитарный проход, который она делает каждый день", – сказал заместитель Лаврова.

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На это заявление ответил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Три месяца Кремль рассказывает, что санкции – это большое счастье и подарок для экономики. А теперь МИД РФ требует снять санкции за разблокирование украинских портов. Если санкции делают вас сильнее, зачем их отменять? Все же идет по плану, господин Руденко, не так ли?" – написал он.

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