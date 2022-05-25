Британская разведка оценила шансы Украины заменить морские поставки зерна сухопутными

Боевые действия уже создали косвенное давление на глобальные цены на зерно

Блокада Россией черноморских портов прекратила работу коммерческого судоходства. / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны активности значительных торговых судов в Одессу и из нее не было. Последовавшая за этим военно-морская блокада Россией ключевых черноморских портов Украины прекратила работу коммерческого судоходства в этом районе.

Об этом сообщила британская разведка.

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Какая ситуация

Как утверждается, различные механизмы сухопутного экспорта украинского зерна с высокой вероятностью вряд ли заменят дефицит мощностей судов – это вызвано блокадой РФ. При этом поставки зерна Украины остаются в дефиците – не имея возможности экспортироваться.

"Боевые действия уже создали косвенное давление на глобальные цены на зерно. Угроза российской морской блокады будет продолжать препятствовать доступу коммерческого судоходства к украинским портам. Поэтому возникающий дефицит предложения приведет к дальнейшему росту цен на многие основные продукты", – говорится в сообщении.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nYJGqHGoUQpic.twitter.com/rq82WgaKji — Ministry of Defence (@DefenceHQ) May 25, 2022

Напомним, в Минобороны Великобритании отметили, что в Украине РФ потеряла столько военных, сколько СССР за 9 лет в Афганистане. Это связано с плохой тактикой.

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