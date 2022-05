Британская разведка оценила шансы Украины заменить морские поставки зерна сухопутными

С начала полномасштабной войны активности значительных торговых судов в Одессу и из нее не было. Последовавшая за этим военно-морская блокада Россией ключевых черноморских портов Украины прекратила работу коммерческого судоходства в этом районе.

Об этом сообщила британская разведка.

Как утверждается, различные механизмы сухопутного экспорта украинского зерна с высокой вероятностью вряд ли заменят дефицит мощностей судов – это вызвано блокадой РФ. При этом поставки зерна Украины остаются в дефиците – не имея возможности экспортироваться.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 May 2022



