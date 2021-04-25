Разорвало на три части: в Индонезии нашли обломки затонувшей подводной лодки

Субмарину обнаружили на глубине 838 метров – спасатели нашли заднюю часть корабля без сжатия корпуса, а также горизонтальные и вертикальные рули

В Индонезии нашли обломки подводной лодки KRI Nanggala-402, которая 21 апреля пропала в водах возле Бали. Она была разорвана на три части. На борту находились 53 члена экипажа.

Об этом заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно, передает CNN Indonesia.

"Найдены части KRI Nanggala. KRI Nanggala была разорвана на три части", – сказал Юдо.

Он показал на фотографиях, что спасатели обнаружили заднюю часть корабля без сжатия корпуса, а также горизонтальные и вертикальные рули.

Реклама

По его словам, части подводной лодки обнаружили на глубине 838 метров. Информация о расколе корабля была получена на основе мониторинга судном KRI Rigel, а позже уже части нашло судно MV Swift Rescue.

/ Фото: REUTERS

Ранее мы сообщали, что в России произошла авария, в результате которой на подводной лодке Военно-морского флота РФ случился пожар.