Разведчики Кремля в панике. США готовят серьезный удар – Bloomberg

Владислав Клюшин обладает информацией, которая может изменить многое в США / Фото: Коллаж: Сегодня
У арестованного российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого экстрадировали из Швейцарии в США, есть доступ к информации об операциях ГРУ за рубежом. Об этом пишет издание Bloomberg.
По информации источников агентства в российских и американских силовых и разведывательных структурах, Клюшкин является кремлевским инсайдером и даже полтора года назад получил из рук главы государства России государственную награду — орден Почета.
В чем опасность Клюшина для США
"Клюшин имеет доступ к документам, которые касаются российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. По их словам, эти документы подтверждают, что взлом был осуществлен группой хакеров из ГРУ, которая известна под названиями "Fancy Bear" и APT28. Кроме того, часть источников выразила мнение, что Клюшин имеет доступ к секретным записям других высокопоставленных операций ГРУ за рубежом. Все это может сделать Клюшина полезным источником информации для властей США, особенно, если он будет просить суд о снисхождении", – пишет издание.
Также отмечается, что Клюшин он важен тем, что подчиненным в его компании "М13" был бывший экс-сотрудник ГРУ Иван Ермаков. В 2018 году он был одним из обвиняемых во взломе компьютерных систем Демократической партии.
Владислав Клюшин, владелец технологической компании М-13, задержанный в Швейцарии в прошлом году по обвинению в инсайдеровских сделках.
Клюшина отправили в США
- 19 декабря власти Швейцарии экстрадировали в США российского предпринимателя Владислава Клюшина, обвиняемого в крупных финансовых махинациях.
- Клюшин был арестован в кантоне Вале по запросу США. Американские власти обвиняют его в торговле инсайдерской информацией на десятки миллионов долларов. Адвокат бизнесмена считает, что обвинения в финансовых махинациях являются лишь предлогом для преследования Клюшина по другим, политическим мотивам.
- При этом российский предприниматель тесно сотрудничает с Администрацией президента РФ Владимира Путина. Он владеет ООО "М13", поставляющим услуги мониторинга СМИ и соцсетей для Администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов.
- Также Клюшина называли бывшим владельцем популярного политического Telegram-канала "Незыгарь".