Разведчики Кремля в панике. США готовят серьезный удар – Bloomberg

Владислав Клюшин обладает информацией, которая может изменить многое в США / Фото: Коллаж: Сегодня

У арестованного российского бизнесмена Владислава Клюшина, которого экстрадировали из Швейцарии в США, есть доступ к информации об операциях ГРУ за рубежом. Об этом пишет издание Bloomberg.

По информации источников агентства в российских и американских силовых и разведывательных структурах, Клюшкин является кремлевским инсайдером и даже полтора года назад получил из рук главы государства России государственную награду — орден Почета.

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В чем опасность Клюшина для США

"Клюшин имеет доступ к документам, которые касаются российской кампании по взлому серверов Демократической партии во время выборов в США в 2016 году. По их словам, эти документы подтверждают, что взлом был осуществлен группой хакеров из ГРУ, которая известна под названиями "Fancy Bear" и APT28. Кроме того, часть источников выразила мнение, что Клюшин имеет доступ к секретным записям других высокопоставленных операций ГРУ за рубежом. Все это может сделать Клюшина полезным источником информации для властей США, особенно, если он будет просить суд о снисхождении", – пишет издание.

Также отмечается, что Клюшин он важен тем, что подчиненным в его компании "М13" был бывший экс-сотрудник ГРУ Иван Ермаков. В 2018 году он был одним из обвиняемых во взломе компьютерных систем Демократической партии.

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Владислав Клюшин, владелец технологической компании М-13, задержанный в Швейцарии в прошлом году по обвинению в инсайдеровских сделках.

Клюшина отправили в США