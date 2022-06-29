Разведка США спрогнозировала, как долго продолжится война в Украине

Не всегда погрозы западных разведок совпадают с мыслями Путина / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В американской разведки считают, что международный преступник Владимир Путин не отказался от планов по захвату большей части Украины. Разведслужбы США пришли к единому мнению, что война будет продолжаться "в течение длительного периода времени".

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс в интервью агентству Reuters.

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Эврил Хэйнс сообщила, что Путин по-прежнему намерен захватить большую часть Украины, даже несмотря на то, что украинские силы отразили попытку России захватить столицу Киев в феврале, вынудив Москву уменьшить свои цели до захвата всего лишь восточной части Донбасса.

"Мы думаем, что у него фактически те же политические цели, что и у нас раньше, то есть он хочет захватить большую часть Украины. Короче говоря, картина остается довольно мрачной, а отношение России к Западу ужесточается", – сказала Хейнс.

Возможности РФ

Одновременно американская разведка отмечает, что оккупационные силы настолько деградировали за более чем четыре месяца активных боевых действий, что маловероятно, чтобы у них были ресурсы достичь целей Путина в ближайшее время.

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"Мы видим несоответствие между ближайшими военными целями Путина в этой области и его военными возможностями, своего рода несоответствие между его амбициями и тем, что могут сделать военные", – резюмировала глава американской разведки.

Три сценария

Хейнс сказала, что спецслужбы США видят три возможных сценария, наиболее вероятным из которых считает упорный конфликт, в котором российские силы "достигают постепенных успехов без передышки".

Другие сценарии включают в себя крупный прорыв России или все же успех Украины в стабилизации линии фронта при достижении небольших успехов, возможно, вблизи удерживаемого Россией города Херсона и других районов на юге Украины.

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"В течение этого периода мы ожидаем, что Россия будет больше полагаться на имеющиеся у нее асимметричные инструменты, такие как кибератаки, усилия по контролю над энергией, даже ядерное оружие, чтобы попытаться управлять и проецировать силу и влияние в глобальном масштабе", – сказала Хейнс.

По ее словам, приоритетом Путина сейчас является достижение успехов в регионе Донбасса и разгром украинских сил, что, по оценке России, "приведет к ослаблению внутреннего сопротивления".

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