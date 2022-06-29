Розвідка США спрогнозувала, як довго триватиме війна в Україні

Не завжди загрози західних розвідок збігаються з думками Путіна / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

В американській розвідці вважають, що міжнародний злочинець Володимир Путін не відмовився від планів із захоплення більшої частини України. Розвідслужби США дійшли єдиної думки, що війна триватиме "протягом довгого часу".

Про це заявила директор Національної розвідки США Евріл Хейнс в інтерв'ю агенції Reuters.

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Заява

Евріл Хейнс повідомила, що Путін, як і раніше, має намір захопити більшу частину України, навіть незважаючи на те, що українські сили відобразили спробу Росії захопити столицю Київ у лютому, змусивши Москву зменшити свої цілі до захоплення лише східної частини Донбасу.

"Ми думаємо, що в нього фактично ті самі політичні цілі, що й у нас раніше, тобто він хоче захопити більшу частину України. Коротше кажучи, картина залишається досить похмурою, а ставлення Росії до Заходу посилюється", – сказала Хейнс.

Можливості РФ

Водночас американська розвідка зазначає, що окупаційні сили настільки деградували за більш ніж чотири місяці активних бойових дій, що малоймовірно, щоб вони мали ресурси досягти цілей Путіна найближчим часом.

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"Ми бачимо невідповідність між найближчими військовими цілями Путіна в цій галузі та його військовими можливостями, свого роду невідповідність між його амбіціями та тим, що можуть зробити військові", – резюмувала голова американської розвідки.

Три сценарії

Хейнс сказала, що спецслужби США бачать три можливі сценарії, найбільш ймовірним з яких вважає завзятий конфлікт, в якому російські сили "досягають поступових успіхів без перепочинку".

Інші сценарії включають великий прорив Росії або все ж таки успіх України в стабілізації лінії фронту при досягненні невеликих успіхів, можливо, поблизу міста Херсона, що утримується Росією, та інших районів на півдні України.

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"Протягом цього періоду ми очікуємо, що Росія більше покладатиметься на наявні у неї асиметричні інструменти, такі як кібератаки, зусилля з контролю над енергією, навіть ядерна зброя, щоб спробувати керувати та проектувати силу та вплив у глобальному масштабі", – сказала Хейнс.

За її словами, пріоритетом Путіна зараз є досягнення успіхів у регіоні Донбасу та розгром українських сил, що, за оцінкою Росії, "приведе до послаблення внутрішнього спротиву".

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