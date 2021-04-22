Самолеты НАТО провели разведку у Крыма

В операции были задействованы разведывательные самолеты Британии и США и американский стратегический беспилотник

Американский и британский разведывательные самолеты и американский стратегический беспилотник НАТО провели многочасовые полеты возле оккупированного Крыма 21 апреля.

Об этом со ссылкой на западных авианаблюдателей сообщил "Интерфакс".

В операции приняли участие патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, дальний разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W.

За воздушной обстановкой в Крыму также наблюдал французский самолет дальнего радиолокационного наблюдения и управления E-3C Sentry AWACS, который находился в районе румынского побережья.

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После выполнения полета у Крыма и побережья Краснодарского края американский беспилотник Global Hawk направился на восток Украины, где провел несколько полетов вдоль линии разграничения.

В РФ также заявили, что в среду был зафиксирован полет у западных границ страны разведывательного самолета ВВС США E-8C Joint STARS, который совершал полет в воздушном пространстве Латвии и Эстонии вдоль границ Ленинградской и Псковской областей.

Напомним, НАТО 20 апреля перехватило над Балтийским морем два российских бомбардировщика, которые летели в сопровождении истребителей, а также самолет разведчик, подняв свои самолеты с баз в Эстонии, Литве и Польше.

Мы также сообщали, что госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовали от России прекратить стягивание войск и пообещали, что Альянс продолжит оказывать помощь Украине.