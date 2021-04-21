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НАТО перехватило над Балтией российские истребители и бомбардировщики

21 апреля, 21:28

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Некоторые из перехваченных самолетов не распознавались по сигналам транспондера, что могло создавать угрозу безопасности гражданских полетов

Североатлантический альянс 20 апреля перехватил над Балтийским морем два российских бомбардировщика, которые летели в сопровождении истребителей, а также самолет разведчик, подняв свои самолеты с баз в Эстонии, Литве и Польше.

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Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

В Альянсе уточнили, что два российских бомбардировщика Ту-160 Blackjack в сопровождении истребителей Су-27 и Су-35 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления A-50 Mainstay оставались около трех часов в воздушном пространстве над Балтийским морем, а затем вернулись на материковую часть России.

"Радары НАТО зафиксировали неидентифицированные самолеты над Балтийским морем во вторник утром. В ответ Объединенный центр воздушных операций в Удеме, Германия, поднял истребители для перехвата и идентификации приближающихся самолетов", – говорится в сообщении.

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Для отслеживания и перехвата российских самолетов были запущены немецкий и итальянский истребители с баз НАТО в Эстонии и Литве и истребители F-16 польских ВВС с авиабазы Познань. А Национальный центр воздушных операций Королевских ВВС Дании развернул свои F-16 с авиабазы Скридструп, чтобы встретить российские самолеты.

Отмечается, что некоторые из перехваченных самолетов не распознавались по сигналам транспондера и не были предоставлены планы на их пролет.

В НАТО опасаются, что такие инциденты могут создавать угрозу безопасности полетов, поскольку гражданские службы управления воздушным движением не в состоянии их отслеживать.

Напомним, на прошлой неделе Россия стянула в Черное море авиацию и корабли якобы для проведения военных учений, туда прибыло несколько десятков кораблей и более 50 истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков.

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Россия НАТО самолет истребители перехват Балтийское море бомбардировщики
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