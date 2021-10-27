Реки вместо улиц и дома под водой: Италию накрыл смертоносный ураган (фото, видео)

Юг Италии затопило. Фото: коллаж "Сегодня"

В Италии после шторма прошли сильные дожди. Из-за этого подтопило часть острова Сицилия, там выпало рекордное количество осадков.

Как сообщает Reuters, больше всего пострадала Катания и Калабрия. Улицы и площади превратились в реки и озера, погибли как минимум два человека.

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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Тело одного мужчины, 67 лет, было найдено в цитрусовой роще вдали от места, где его автомобиль попал под подъем воды и грязи на юго-западе от Катании. В чрезвычайных службах также сообщили, что его жена пропала без вести.

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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Кроме того, центр города остался без электричества, затоплено множество магазинов.

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Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Власти Катании призвали людей не покидать свои дома и приказали закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ожидается, что пик шторма будет в период с четверга по пятницу.

Фото: REUTERS

Наводнения в Европе

В этом году многие европейские страны переживали наводнение.