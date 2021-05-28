Резкий разворот и ни слова о бомбе – что происходило на борту внезапно посаженного в Беларуси самолета

Люди, которые были в самолете, спокойно отреагировали на ситуацию, говорит пассажир самолета

Задержанный в Минске самолет Ryanair. Фото TUT.BY

Пассажирам самолета, который внезапно сел в Беларуси, сказали, что посадка в Минске связана с "мерами безопасности", однако, за якобы бомбу пассажирам не сказали ни слова.

Об этом рассказал пассажир рейса Ryanair Янис Звиедрис в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

"В целом в самолете все было спокойно, мы летели, и в один момент был совершен резкий поворот… В это время мы должны были идти на посадку, поэтому на это никто не отреагировал, думали, что так и надо. Потом было сообщение, что приземляемся в Минске. Это вызвало удивление, не могли понять, почему", – рассказал пассажир.

По его словам, все сначала подумали, что с аэропортом в Вильнюсе "что-то не так", поэтому самолет совершит посадку в Минске. Все были взволнованы тем, как потом попасть в Латвию.

"Когда мы приземлились, увидели много пожарных, машины скорой помощи других машин. Тогда у нас было подозрение, что с самолетом что-то не так. Но информации почему мы сели в Минске никакой не было. Потом нас начали выпускать по 5-6 человек с каждой двери и потом уже там проверяли", – сказал он.

По его словам, люди, которые были в самолете, спокойно отреагировали на ситуацию, возможно из-за усталости.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые отреагировал на "пиратский захват" самолета. Также белорусский диктатор рассказал, откуда поступил звонок о минировании самолета.

После инцидента с самолетом Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая закрывает свое воздушное пространство для белорусских самолетов.