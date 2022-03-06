РФ готовилась к разгону митингов. В разбитой колонне были авто Росгвардии с дубинками (фото)

В колонне оккупантов ехали авто Нацгвардии / Фото: Коллаж: Сегодня
В колонне разбитой техники оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.
Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов.
Президент страны-оккупанта ожидал, что после того, как армия РФ зайдет в город, сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией.
"Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план Путина. Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки", - написал Бутусов.
Он добавил, что украинский народ дубинками не разогнать, можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно.
Мирные украинцы выходят на митинги против оккупантов
В городах, куда зашли военные РФ, украинцы не собираются сдаваться. Мирные жители без оружия выходят против российских оккупантов и пытаются выгнать из из города.
- 5 марта в оккупированном Бердянске вышли на митинг против российских агрессоров. Горожане размахивали украинскими флагами и скандировали: "Україна понад усе!"
- В этот же день митинг против оккупантов прошел в Херсоне. Перепуганные военные стали стрелять в воздух автоматными очередями, но херсонцы не разошлись.