РФ готовилась к разгону митингов. В разбитой колонне были авто Росгвардии с дубинками (фото)

В колонне оккупантов ехали авто Нацгвардии / Фото: Коллаж: Сегодня

В колонне разбитой техники оккупантов под Харьковом заметили автомобили Росгвардии с большим количеством щитов, дубинок и защитной экипировки для разгона демонстраций.

Об этом в Facebook написал украинский журналист Юрий Бутусов.

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Президент страны-оккупанта ожидал, что после того, как армия РФ зайдет в город, сопротивления не будет – военным придется только разогнать митинги недовольных оккупацией.

Фото: Юрий Бутусов

"Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план Путина. Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки", - написал Бутусов.

Фото: Юрий Бутусов

Он добавил, что украинский народ дубинками не разогнать, можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно.

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Мирные украинцы выходят на митинги против оккупантов

В городах, куда зашли военные РФ, украинцы не собираются сдаваться. Мирные жители без оружия выходят против российских оккупантов и пытаются выгнать из из города.