РФ готувалася до розгону мітингів. У розбитій колоні були авто Росгвардії з кийками (фото)

У колоні окупантів їхали авто Нацгвардії / Фото: Колаж: Сьогодні

У колоні розбитої техніки окупантів під Харковом помітили автомобілі Росгвардії з великою кількістю щитів, палиць та захисного екіпірування для розгону демонстрацій.

Про це в Facebook написав український журналіст Юрій Бутусов.

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Президент країни-окупанта очікував, що після того, як армія РФ зайде до міста, опору не буде – військовим доведеться лише розігнати мітинги незадоволених окупацією.

Фото: Юрій Бутусов

"Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив, наскільки сильно провалився план Путіна. Найбільше мене вразили не кинуті новенькі танки, САУ, ЗРПК, РСЗВ, а автомобілі Росгвардії", – написав Бутусов.

Фото: Юрій Бутусов

Він додав, що український народ кийками не розігнати, можна заволодіти землею, але заволодіти народом неможливо.

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Мирні українці виходять на мітинги проти окупантів

У містах, куди зайшли військові РФ, українці не мають наміру здаватися. Мирні жителі без зброї виходять проти російських окупантів і намагаються вигнати їх із міста.