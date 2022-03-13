РФ потратила на войну против Украины годовой пенсионный бюджет

Падение годового ВВП России достигнет 9% . Коллаж "Сегодня"

Экономика РФ за две недели войны против Украины и под влиянием международных санкций получила сильнейший удар – из годового ВВП страны ушло 30 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В аналитическом материале издания отмечается, что такая сумма достаточна для финансового обеспечения всех пенсионеров в РФ в течение года. Такие данные основаны на текущем курсе валют.

Ранее в прогнозе Bloomberg Economics говорилось, что падение годового ВВП России достигнет 9% в течение 2022 года.

Россия близка к дефолту

Аналитики американского финансового конгломерата Morgan Stanley&Co считают, что российская экономика буквально зависла на грани дефолта. Шансы на то, что агрессор сможет выплатить свой внешний долг, низкие и постоянно уменьшаются.

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По мнению специалистов, дефолт может наступить уже 15 апреля.

Ранее "Сегодня" рассказывали, каким может быть механизм выплаты компенсации украинцам, чье имущество пострадало из-за бомбардировок российской армии.