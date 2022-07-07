РФ придумала способ провести мобилизацию, не объявляя ее – британская разведка

Британская разведка раскрыла план Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководство Кремля, скорее всего, намерено поддержать полномасштабную войну против Украины экономическими мерами без формального объявления всеобщей мобилизации. Об этом сообщили в разведке Великобритании.

"5 июля в нелегитимной Госдуме прошел первое чтение закон о "специальных экономических мерах", который, вероятно, будет принят и даст полномочия Кремлю контролировать трудовые отношения, возобновлять мобилизационные средства и высвобождать активы из государственных резервов", – говорится в сообщении.

По мнению разведки Британии, закон является попыткой Кремля внедрить экономические меры для поддержки полномасштабного вторжения в Украину без формального объявления всеобщей мобилизации, которая остается "политически чувствительным шагом".

"Закон также позволяет России избежать признания того, что она участвует в войне, и ее неудачи в подавлении украинской армии, над которой имелось численное превосходство в людях и вооружениях", — говорится в отчете разведки.

Мобилизация в РФ

Россия потратила большую часть своего военного потенциала в войне с Украиной. Поэтому не исключено, что Кремль может объявить всеобщую мобилизацию.

Президент РФ Владимир Путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации. Точнее, мобилизации технической: имеются в виду заводы, предприятия, но не исключается возможность и человеческой мобилизации.