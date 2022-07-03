В МВД раскрыли детали нового указа Путина о подготовке к мобилизации

Россияне хотят смотреть войну по телевизору, но категорически отказываются воевать

Владимир Путин хочет новую мобилизацию. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин подписал новый указ о подготовке к мобилизации. Точнее – мобилизации как технической, имеется в виду заводы, предприятия и не исключается возможность человеческой мобилизации.

Об этом сообщил советник министра МВД Вадим Денисенко в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его словам, ФСБ часто делает провокации. Им нужно показать, что уничтожают мирных жителей России.

"В России был подписан новый указ президента о подготовке к мобилизации. Мобилизация как техническая, имеется в виду заводы, предприятия и не исключается возможность человеческой мобилизации", – пояснил Денисенко.

Также советник министра МВД добавил, что население РФ не желает идти в армию. Россияне хотят смотреть войну по телевизору, но категорически отказываются воевать. Прикрытая мобилизация показывает, что у них нет очередей в военкоматах и нет возможностей набирать много людей.

Денисенко подчеркнул, что информационное пространство РФ зачищено на 90%. Кремлю нужно качать ситуацию для того, чтобы люди согласились на мобилизацию.

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"Взрывы в Белгороде могут быть российской провокацией. Путин боится подобных провокаций на территории России. Они не будут взрывать многоэтажные дома и это не будет делаться в Москве и Санкт-Петербурге. Это делается исключительно в приграничных регионах", – добавил советник министра МВД.

"ДНР" стала "ЖНР": пленный рассказал, как РФ насильно "мобилизовала" почти всех мужчин

Российские захватчики принудительно забрали на войну почти всех мужчин из "ДНР". Поэтому теперь эту псевдореспублику называют "ЖНР" – "Женская народная республика". При этом оккупанты жалуются на армию РФ. Об этом СБУ рассказал пленный захватчик, которого "мобилизовали" во временно оккупированной Донецкой области.

"Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР"! Там мужчин практически не осталось", – рассказывает мужчина, радуясь, что попал в плен и остался в живых.

Оккупант уверяет, что никогда не чувствовал себя частью русской армии из-за плохого отношения военных России.

"Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии", – говорит задержанный.

Также он рассказывает, что командиры стреляли под ноги "ДНРовцам", если им что-то не нравилось.

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Теперь задержанный дает показания СБУ, разоблачая преступления врага.

Ранее мы рассказывали, что мобилизованные с "ДНР" вместе с подразделением и его руководством намерены уйти с позиций. Оказалось, что их бросили на передовую, но не предоставили соответствующего снаряжения.