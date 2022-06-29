РФ признала свою уязвимость перед тяжелой техникой Запада

В РФ заявили, что их обстреляли из американского оружия. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты показали обломки ракеты, которые якобы найдены на месте удара по воинской части на оккупированной части Луганской области.По словам захватчиков, зафиксированы фрагменты ракеты, выпущенной из высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS.

Об этом пишет "Радио Свобода".

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Так называемая "ЛНР" опубликовала фотографии обломков ракеты, которая утром 28 июня якобы попала по воинской части во временно оккупированном городе Перевальск.

"Власти ЛНР" утверждают, что на снимках зафиксированы фрагменты ракеты, выпущенной из высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 HIMARS.

По словам источника, независимые эксперты считают, что на опубликованных снимках действительно изображены фрагменты ракеты M31A1 с унитарной осколочно-фугасной боевой частью, используемой в установках HIMARS.

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Также отмечается, что на фотографиях можно заметить надпись Made in USA, а также логотип компании AeroAntenna Technology, компоненты которого, судя по всему, отвечают за точную наводку на цель по координатам с GPS.

Кроме того, на одном из фрагментов есть номер W31P4Q, упоминаемый в открытых источниках в связи с контрактом на разработку компанией Lockheed Martin ракетной артиллерийской системы M270 MRLS (она использует аналогичные боеприпасы, что и HIMARS).

В результате удара по Перевальску была поражена военная часть, расположенная напротив местного ремонтно-механического завода.

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Место взрыва в Перевальске

Обломки ракеты

ВСУ не оставили камня на камне от базы захватчиков в глубоком тылу

В Луганской области прогремели взрывы в месте расположения личного состава российских оккупационных войск. Это произошло в оккупированном Перевальске утром 28 июня. Большое количество оккупантов получили ранения.

Известно, что дым поднимался не над складом с боеприпасами, а в месте, где находились сами оккупанты. Информацию о взрывах на базе российских захватчиков подтверждали в местных пабликах.

Местные жители писали в соцсетях, что на месте происшествия было много машин скорой помощи.

Временно оккупированный город Перевальск в Алчевском районе Луганской области расположен в 60 км от нынешней линии фронта.

В российских пабликах обвиняют в атаке на российскую базу американские HIMARS и "иностранные наемники".

В то же время, в так называемой "народной милиции" самопровозглашенной "ЛНР" уже обещают отомстить и "уничтожить комплект в ближайшее время".

В комментариях совсем не удивляются, что ВСУ "накрыли" базу оккупантов:

"Стреляем по "мирным людям", а в результате взрываются склады из бк… как так получается".

Также россияне уже совсем не верят обещаниям оккупантов и сепаратистов. Советуют сначала "сделать дело", а затем писать о потенциальном уничтожении HIMARS.

"Уничтожены будут, только тогда, когда это "будет" наступит", – пишут в соцсетях.

В последние недели ВСУ успешно уничтожают крупные тыловые объекты ВС РФ как на Южном, так и на Восточном фронтах. Среди прочего уничтожен большой состав ВС РФ в Хрустальном (бывший Красный Луч) и штаб "армейского корпуса ДНР" в Донецке. Это сильно подорвало наступательный потенциал оккупантов.

Ранее мы сообщали, что украинские военные на юге нанесли авиаудары, уничтожили два состава боеприпасов и огневую точку, сообщило ОК "Юг".

26 июня стало известно, что под удар попал объект ВС РФ в оккупированном городе Снежном.

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что Украина получит дополнительные четыре мобильных артиллерийских ракетных системы HIMARS. Вероятно, они поступят в нашу страну до конца июня.