Украина получит дополнительные ракетные системы HIMARS — СМИ

Оружие должно поступить до конца июня

В Украину отправят еще партию HIMARS/Фото: FAYEZ NURELDINE/Getty Images, FADEL SENNA/Getty Images. Коллаж: "Сегодня"

Украина получит дополнительные четыре мобильных артиллерийских ракетных системы HIMARS. Вероятно, они поступят в нашу страну до конца июня.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Мы продолжаем работать над нашей безопасностью и делаем все возможное, чтобы как можно скорее передать эту помощь украинцам. И я думаю, что вы видите на поле боя том, что украинцы хорошо используют не только наши системы, но и системы, которые они получают от наших партнеров и союзников по всему миру", – сказал чиновник Пентагона.

Кратко о HIMARS

HIMARS – разработанная в конце 90-х американская ракетная артиллерийская система повышенной мобильности, которая смонтирована на колесном шасси.

HIMARS несет шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS на пятитонном грузовике. Система была разработана как малая, мобильная РСЗО с возможностью стреляй-и-беги.

Система транспортируется на самолете C-130. Ее выпускает одно из подразделений Lockheed Martin.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал главную проблему с поставкой Украине западного оружия. Также мы писали, что Шольц пообещал новое оружие.