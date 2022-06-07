Фейгин расшифровал главный кошмар Кремля о "грязных бомбах" Украины

Россия боится ядерных технологий «грязной бомбы». Фото: коллаж "Сегодня"

Российская Федерация боится ядерного потенциала Украины.

Такое мнение высказал российский политический деятель, юрист и журналист Марк Фейгин в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале "Украина 24".

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"У меня сложилось впечатление, что некоторые безумные поступки, которые мы видим со стороны Москвы, в частности захват Чернобыльской АЭС, они были вызваны страхами, которые действительно в руководстве России имеются относительно возможности получения Украиной доступа к ядерным технологиям для производства "грязной бомбы"", – сказал он.

Также у Фейгина есть предположения, что Россия хочет захватить регионы, в которых есть атомные станции.

"Они себе внушили, что важно контролировать эти объекты, потому что вдруг, если Украина будет на грани потери своего суверенитета, то она прибегнет к самым крайним мерам. И к ним могут относится какие-то вещи связанные с производством ядерных технологий, ядерного оружия. Я думаю, что это все фантомные вещи, мало чем обоснованные. Но мне кажется это такая тактическая суета имеется", – сказал он.

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