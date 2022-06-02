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Байден попал по больному? "Говорящий унитаз" Путина выдал нову ядерную угрозу

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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2 июня, 12:03
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Соловьев снова угрожает США
Соловьев угрожает Байдену
Соловьев угрожает Байдену / Фото: Коллаж: Сегодня

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире начал грозить США российским ядерным оружием. Так он ответил на колонку американского президента для The New York Times с заголовком "Что Америка будет и чего не будет делать в Украине". Соловьев заявил, что Россия может нанести ядерный удар стратегическим ядерным оружием.

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"Главный пассаж такой: мы не видим, чтобы Россия собиралась тактическим оружием бахнуть по Украине. Джо, а мы и не собираемся бахать по Украине ядерным тактическим оружием. Если мы бахнем, то стратегическим, и не по Украине совсем. Поэтому, Джо, ты себя-то не успокаивай", — заявил он.

Ему радостно поддакивала другая известная пропагандистка Маргарита Симоньян и гости студии.

Российские пропагандисты уже не впервые потрясают ядерным оружием РФ. Все тот же Соловьев на днях заявлял, что Россия может нанести ядерный удар в случае передачи Украине систем залпового огня.

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"Мы можем сказать: американское оружие вы поставили, вы виноваты, и можем нанести удар по центрам принятия решения. Нам будет наплевать на 5-ю статью", – заявил Соловьев в эфире своей программы.

Ядерные учения России

После требований остановить поставки западного оружия в Украину и намеков на возможность применения стратегического оружия Россия 1 июня начала проводить учения с новейшими комплексами для запуска ядерных ракет "Ярс".

"Ярс" – российский стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Тактико-технические характеристики "Ярса" не раскрываются, но известно, что он способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и посол России в США Анатолий Антонов заявляли, что в случае поставок в Украину американских систем залпового огня (РСЗО) российские города окажутся под угрозой обстрела из приграничных районов и это станет "шагом к неприемлемой эскалации".

В Кремле заявляли, что не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, что при применении каким-либо государством ядерного оружия по нему в ответ обязательно ударят другие ядерные державы — в противном случае использование ядерного оружия может стать неконтролируемым.

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