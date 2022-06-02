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Байден влучив у болюче? "Мовлячий унітаз" Путіна видав нову ядерну загрозу

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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2 червня, 12:03
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Соловйов знову загрожує США
Соловйов загрожує Байдену
Соловйов загрожує Байдену / Фото: Колаж: Сьогодні

Кремлівський пропагандист Володимир Соловйов у своєму ефірі почав загрожувати США російською ядерною зброєю. Так він відповів на колонку американського президента для The New York Times з заголовком "Що Америка буде і чого не робитиме в Україні". Соловйов заявив, що Росія може завдати ядерного удару стратегічною ядерною зброєю.

"Головний пасаж такий: ми не бачимо, щоб Росія збиралася тактичною зброєю бахнути по Україні. Джо, а ми й не збираємося бахати по Україні ядерною тактичною зброєю. Якщо ми бахнемо, то стратегічною, і не по Україні зовсім. Тому, Джо, ти себе-то не заспокоюй", — заявив він.

Йому радісно підтакувала інша відома пропагандистка Маргарита Симоньян та гості студії.

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Російські пропагандисти вже не вперше погрожують ядерною зброєю РФ. Так, той самий Соловйов днями заявляв, що Росія може завдати ядерного удару у разі передачі Україні систем залпового вогню.

"Ми можемо сказати: американську зброю ви поставили, ви винні, і можемо завдати удару по центрах прийняття рішення. Нам буде наплювати на 5-ту статтю", – заявив Соловйов в ефірі своєї програми.

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Ядерні навчання Росії

Після вимог зупинити постачання західної зброї в Україну та натяків на можливість застосування стратегічної зброї Росія 1 червня почала проводити навчання з новітніми комплексами для запуску ядерних ракет "Ярс".

"Ярс" – російський стратегічний ракетний комплекс з міжконтинентальною балістичною ракетою мобільного і шахтного базування з головною частиною, що розділяється. Тактико-технічні характеристики "Ярса" не розкриваються, але відомо, що він здатний вражати цілі на дальності до 11 тис. км.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та посол Росії в США Анатолій Антонов заявляли, що у разі постачання в Україну американських систем залпового вогню (РСЗВ) російські міста опиняться під загрозою обстрілу з прикордонних районів і це стане "кроком до неприйнятної ескалації".

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У Кремлі заявляли, що не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, ядерного удару завдадуть лише в тому разі, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Зазначимо, що при застосуванні якоюсь державою ядерної зброї по ній у відповідь обов'язково вдарять інші ядерні держави — інакше використання ядерної зброї може стати неконтрольованим.

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