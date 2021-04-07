Россия цинично обвинила Украину в эскалации обстановки на Донбассе

МИД РФ говорит, что Украина стягивает к линии соприкосновения на Донбассе новые силы и вооружения

В Москве считают, что эскалация напряженности на Донбассе и на российско-украинской границе якобы вызвана действиями Киева и ряда западных стран.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ уверяют, что в качестве повода была выбрана обострившаяся ситуация на востоке Украины, которую якобы провоцируют власти в Киеве, а также плановые мероприятия ВС РФ по боевой подготовке, которые регулярно проводятся на территории России в этот период времени и не превышают масштабов прошлых лет.

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По словам Захаровой, подобная политика Киева якобы призвана создать необходимый информационный фон и отвлечь внимание от собственных военных приготовлений на Донбассе и некоего украинского саботажа выполнения Минских соглашений, а также "наращивания военной активности стран НАТО" на территории Украины.

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МИД РФ также обвинил Украину в стягивании к линии соприкосновения на Донбассе новых сил и вооружений и якобы нарушении режима прекращения огня.

Напомним, за последние две недели именно Россия стянула к границам Украины максимальные за шесть лет силы.

Сайт "Сегодня" назвал четыре версии, зачем Россия снова бряцает оружием на границе с Украиной.

Также сообщалось, что на границе с Украиной заметили много ударных вертолетов РФ.

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