Українська
$ 27,94
32,86
  1. Мировые новости
  2. Россия

Россия собрала у границ Украины максимальные за шесть лет силы – The Insider

6 апреля, 23:13

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

К нашим рубежам движутся мотострелковые, артиллерийские, десантные и танковые подразделения

Несмотря на уверения Кремля о том, что скопление ВС РФ у границы с Украиной "никого не должно беспокоить", переброска и сосредоточение российских войск у наших рубежей стали максимальным за последние шесть лет.

Реклама

Об этом со ссылкой на аналитиков Conflict Intelligence Team сообщает The Insider.

Как установили расследователи, к границе в последние недели перемещаются мотострелковые, артиллерийские, десантные и танковые части. Некоторые пункты назначения — это Крым и окрестности Воронежа.

В числе перебрасываемых частей — 76-я дивизия ВДВ из Пскова, которая уже несла потери на Донбассе в 2014 году, а также 74-я мотострелковая бригада из Кемерово. Как пишет CIT, такие масштабные переброски сил из отдаленных регионов нельзя объяснить локальными учениями, как это делают российские власти, — только стратегическими. При этом следующие стратегические маневры "Запад-2021" должны начаться в сентябре, то есть только через пять месяцев.

Читайте также: Будет ли полномасштабное вторжение – зачем Россия стягивает войска к украинским границам

Реклама

В CIT отмечают, что данных из открытых источников для оценки общего количества переброшенных к границам Украины сил пока недостаточно и рассчитывают, что дать оценки можно будет после того, как станут известны конечные пункты прибытия техники.

В тренде
По соседству с Украиной нашли опасную мутацию коронавируса: что о ней известно

"Однако уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014–2015 годах", — заключают расследователи.

При этом в CIT подчеркивают, что пока не видят признаков того, что российские войска готовятся непосредственно к вторжению в Украину. По мнению расследователей, своими действиями Москва планирует лишь "запугать украинское руководство, а также проверить на прочность новую американскую администрацию".

Напомним, сайт "Сегодня" назвал четыре версии, зачем Россия снова бряцает оружием на границе с Украиной.

Также сообщалось, что на границе с Украиной заметили много ударных вертолетов РФ.

Видео: Сегодня
Реклама

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

танки артиллерия граница с Украиной граница Украины вс рф переброска оружия концентрация

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плата за ложь об Украине: телеведущая сломала руку на ток-шоу в России (видео)
Плата за ложь об Украине: телеведущая сломала руку на ток-шоу в России (видео)Россия
Российский военный:
Российский военный: "Нас в**бут. Какая война с Украиной?" (видео 18+)Россия
Не хотел
Не хотел "обезьянничать": Путин объяснил, почему провел тайную вакцинациюРоссия
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у Зеленского
Переговоры Путина, Меркель и Макрона по Донбассу: как отреагировали у ЗеленскогоВласть
Россия готовится к вторжению вглубь Украины – разведка
Россия готовится к вторжению вглубь Украины – разведкаДонбасс
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и Британии
Россия угрожает военным реагированием на ракеты США и БританииРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять