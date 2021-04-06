Россия собрала у границ Украины максимальные за шесть лет силы – The Insider

Несмотря на уверения Кремля о том, что скопление ВС РФ у границы с Украиной "никого не должно беспокоить", переброска и сосредоточение российских войск у наших рубежей стали максимальным за последние шесть лет.

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Об этом со ссылкой на аналитиков Conflict Intelligence Team сообщает The Insider.

Как установили расследователи, к границе в последние недели перемещаются мотострелковые, артиллерийские, десантные и танковые части. Некоторые пункты назначения — это Крым и окрестности Воронежа.

В числе перебрасываемых частей — 76-я дивизия ВДВ из Пскова, которая уже несла потери на Донбассе в 2014 году, а также 74-я мотострелковая бригада из Кемерово. Как пишет CIT, такие масштабные переброски сил из отдаленных регионов нельзя объяснить локальными учениями, как это делают российские власти, — только стратегическими. При этом следующие стратегические маневры "Запад-2021" должны начаться в сентябре, то есть только через пять месяцев.

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В CIT отмечают, что данных из открытых источников для оценки общего количества переброшенных к границам Украины сил пока недостаточно и рассчитывают, что дать оценки можно будет после того, как станут известны конечные пункты прибытия техники.

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"Однако уже сейчас можно говорить, что подобной концентрации войск мы не видели со времен горячей фазы войны в Украине в 2014–2015 годах", — заключают расследователи.

При этом в CIT подчеркивают, что пока не видят признаков того, что российские войска готовятся непосредственно к вторжению в Украину. По мнению расследователей, своими действиями Москва планирует лишь "запугать украинское руководство, а также проверить на прочность новую американскую администрацию".

Напомним, сайт "Сегодня" назвал четыре версии, зачем Россия снова бряцает оружием на границе с Украиной.

Также сообщалось, что на границе с Украиной заметили много ударных вертолетов РФ.

Видео: Сегодня

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