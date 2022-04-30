Россия горит и горит. Мощный пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2 (видео)

В РФ горит электростанция / Фото: Коллаж: Сегодня
Пожар охватил Сахалинскую ГРЭС-2. Спасатели борются с огнем, который перекинулся с турбинного отделения на кровлю.
Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, пишут росСМИ.
Горящее здание самостоятельно покинули 30 сотрудников. В настоящее время технологический процесс остановлен.
В компании "Сахалинэнерго" сообщили, что причиной пожара стало отключение одного из турбогенераторов. Однако пока энергоснабжение сахалинских потребителей все еще осуществляется. Пострадавших нет.
В РФ вокруг базы химоружия леса охватили масштабные пожары
В Курганской области России ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Также началась эвакуация нескольких населенных пунктов.
Как стало известно, всю ночь было закрыто движение по дороге из Кургана в Екатеринбург.
Для борьбы с лесными пожарами силами МЧС направлены дополнительные силы: аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Свердловской и Челябинской областям.