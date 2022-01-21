Россия не против? У Лаврова удивили заявлением о переговорах по Донбассу

В МИД России оценили возможность участия США в переговорах по Донбассу / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская сторона согласна, чтобы для урегулирования конфликта на Донбассе подключились США. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"Мы не против того, чтобы США подключились к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Донбассе", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ уточнили, что присутствие американцев в переговорном процессе положительно повлияет на реализацию мирных договоренностей.

Реклама

Также говоря об участия США в "нормандском формате", в российском ведомстве напомнили, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год, и участники переговоров Германия и Франция – предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время.

Не все рады США

22 января МИД РФ заявлял, что Подключение США к "нормандскому формату" возможно только в случае консенсуса между участниками переговоров, хотя расширение "четверки" не планируется. В Москве считали, что якобы Киев хочет вовлечения США в переговоры только для того, чтобы надавить на Россию еще больше.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за сохранение переговоров в рамках "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), т. е. без США.

Реклама

Украина вовлекала США в переговоры

22 декабря помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Штаты не будут принимать участие в "нормандском формате", но готовы поддерживать процесс и содействовать выполнению Минских договоренностей.

20 декабря 2021 года Владимир Зеленский заявлял, что глава США Джо Байден может усилить переговоры в "нормандском формате" по решению ситуации на Донбассе, поскольку он "хорошо понимает вопрос Украины и России". Также Зеленский заявлял, что Вашингтону необходимо предоставить одну из главных ролей на переговорах по Донбассу.

Еще в 2019 году в Госдепе комментировали идею подключить США к "нормандскому формату". Там объяснили, от чего зависит вхождение американцев в переговорный процесс.