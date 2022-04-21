Россия отказалась от пасхального перемирия

Режима прекращения огня не будет / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия отказалась установить пасхальное перемирие. Представитель РФ заявил, что перемирие нужно для того, чтобы украинские военные якобы смогли перегруппироваться. Об этом в Twitter написал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.
"Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе", – написал он, опубликовав видео выступления представителя России.
Предыстория
- 20 апреля Украина поддержала инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша ввести Пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу".
- 19 апреля генсек ООН выступил с призывом к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстную неделю, начиная со Страстного четверга и до Пасхи в воскресенье 24 апреля, чтобы позволить открыть ряд гуманитарных коридоров.
Пасха 2022 в Украине
- В связи с тем, что в Украине действует комендантский час, ночных богослужений на Пасху не будет, церкви будут закрыты до утра.
- Празднование Воскресения Христова у православных в 2022 году будет на неделю позже, чем у католиков – 24 апреля.
- 23 апреля завершится Великий пост, который длится 7 недель начиная с 7 марта.
- В связи с военным положением в Украине в 2022 году отменены дополнительные выходные на Пасху и майские праздники.
- Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявлял, что российские оккупанты готовят провокации с обстрелом храмов.