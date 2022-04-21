Росія відмовилася від великоднього перемир'я

Режиму припинення вогню не буде / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися. Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кисліця.
"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", – написав він, опублікувавши відео виступу представника Росії.
Передісторія
- 20 квітня Україна підтримала ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу".
- 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи зі Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів.
Великдень 2022 в Україні
- У зв'язку з тим, що в Україні діє комендантська година, нічних богослужінь на Великдень не буде, церкви будуть закриті до ранку.
- Святкування Воскресіння Христового у православних у 2022 році буде на тиждень пізніше, ніж у католиків – 24 квітня.
- 23 квітня завершиться Великий піст, що триває 7 тижнів починаючи з 7 березня.
- У зв'язку з військовим становищем в Україні у 2022 році скасовано додаткові вихідні на Великдень та травневі свята.
- Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв заявляв, що російські окупанти готують провокації з обстрілом храмів.