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Росія відмовилася від великоднього перемир'я

Наталія Магдик
21 квітня, 08:40
Генсек ООН закликав оголосити перемир'я з четверга до неділі

Режиму припинення вогню не буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися. Про це у Twitter написав постійний представник України при ООН Сергій Кисліця.

"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", – написав він, опублікувавши відео виступу представника Росії.

Передісторія

  • 20 квітня Україна підтримала ініціативу генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша запровадити Великодню чотириденну "гуманітарну паузу".
  • 19 квітня генсек ООН виступив із закликом до чотириденної гуманітарної паузи на Страсний тиждень, починаючи зі Страсного четверга і до Великодня в неділю 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів.

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