Россия открыто угрожает Литве из-за запрета на транзит грузов

МИД РФ заявил решительный протест. Фото: коллаж "Сегодня"

Временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с запретом на железнодорожный транзит грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в понедельник, 20 июня.

"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область", – говорится в сообщении.

Реклама

В Министерстве иностранных дел потребовали "незамедлительной отмены этих рестрикций".

"Расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные. Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объеме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов", – пригрозили в МИД РФ.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Литовские железные дороги с субботы, 18 июня, прекратили транзит санкционных грузов между Калининградской областью и основной территорией России.

Реклама

Подробности

Под запрет ЕС попало почти 50 процентов всех грузов, доставляемых из регионов России.

Оператор железных дорог Литвы LTG Cargo получил разъяснения Европейской комиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы идут из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно должна быть запрещена.

Предварительно запрет коснется 40-50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между эксклавом и остальной Россией. Среди самых распространенных грузов:

Реклама

стройматериалы;

цемент;

металлы.

Чтобы компенсировать отсутствие коммерческого железнодорожного сообщения, в РФ могут заняться поиском дополнительных судов, которые будут курсировать между Усть-Лугой в Ленинградской области и портами Калининградской области.

Также мы информировали, что после того как Кремль начал кровопролитную войну в Украине, многие литовские компании начали отказываться от импорта российской нефти и природного газа. А 3 апреля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила, что Литва больше "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа".