Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва первой среди стран Европейского Союза отказалась от импорта российского газа.
Об этом сообщила в Twitter премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
"Отныне и впредь Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа. Литва стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа", – написала она.
From now and so on Lithuania won't be consuming a cubic cm of toxic russian gas.— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) April 3, 2022
LT is the first EU country to refuse Russian gas import.
Кто еще отказывается от российского газа
После вторжения российских войск в Украину отказаться от поставок газа из страны-агрессора решила Польша. Решение должно вступить в силу с 2023 года – после завершения действующего контракта.
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Австралия решила больше не покупать российский газ, отказаться от нефти и ввести ограничения на другие товары из РФ.
Также Германия и Норвегия заявляли о переговорах по строительству водородного трубопровода для снижения зависимости Европы от российских энергоносителей.
От новых поставок газа у торговых компаний российского "Газпрома" в Европе отказалась также крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON.