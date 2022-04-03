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Литва первой из стран ЕС полностью отказалась от российского газа

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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3 апреля, 12:36
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Премьер-министр Литвы назвала импортный газ из РФ токсичным
Ингрида Шимоните пообещала, что Литва "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа"
Ингрида Шимоните пообещала, что Литва "не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа" / Фото: Коллаж: Сегодня

Литва первой среди стран Европейского Союза отказалась от импорта российского газа.

Об этом сообщила в Twitter премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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"Отныне и впредь Литва не будет потреблять ни кубометра токсичного российского газа. Литва стала первой страной ЕС, отказавшейся от импорта российского газа", – написала она.

Кто еще отказывается от российского газа

После вторжения российских войск в Украину отказаться от поставок газа из страны-агрессора решила Польша. Решение должно вступить в силу с 2023 года – после завершения действующего контракта.

Австралия решила больше не покупать российский газ, отказаться от нефти и ввести ограничения на другие товары из РФ.

Также Германия и Норвегия заявляли о переговорах по строительству водородного трубопровода для снижения зависимости Европы от российских энергоносителей.

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От новых поставок газа у торговых компаний российского "Газпрома" в Европе отказалась также крупнейшая немецкая энергетическая компания E.ON.

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