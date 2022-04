Литва першою з країн ЄС повністю відмовилася від російського газу

Литва першою серед країн Європейського Союзу відмовилася від імпорту російського газу.

Про це повідомила у Twitter прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

From now and so on Lithuania won't be consuming a cubic cm toxic russky gas.



LT is the first EU country to refuse Російський gas import.