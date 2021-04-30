Россия запретила въезд главе Европарламента и еще 7 еврочиновникам

Кремль ответил на санкции ЕС из-за ареста Алексея Навального и казни геев в Чечне – Европа угрожает ответить на действия РФ

Давид-Мариа Сассоли / Фото: AFP

В ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении семи российских чиновников в марте, в Россию запретили въезжать восьми европейским чиновникам.

Об этом 30 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В российский "черный список" попали:

Давид Мария Сассоли – председатель Европарламента;

Вера Юрова – вице- председатель Еврокомиссии по общим ценностям и транспарентности;

председатель Еврокомиссии по общим ценностям и транспарентности; Жак Мэр – член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах – глава прокуратуры Берлина;

Оса Скотт – глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции;

Ильмар Томуск – глава языкового департамента Эстонии;

Иварс Аболиньш – председатель нацсовета Латвии по электронным СМИ;

Марис Балтиньш – директор центра госязыка Латвии.

В МИД уточнили, что речь идет о санкциях, которые ЕС ввел против России за репрессии в отношении оппозиционера Алексея Навального и пытки геев в Чечне.

Сассоли уже иронично отреагировал на такое решение российских властей. Судя по всему, он не расстроился.

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"В Кремле меня не ждут? Я догадывался... Никакие санкции или угрозы не заставят Европарламент и меня перестать защищать права человека, свободу и демократию. Угрозы не заставят нас замолчать. Как писал Толстой, нет величия там, где нет правды", – написал он в своем Twitter.

А в совместном заявлении с председателями Еврокомиссии и Евросовета Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем Сассоли назвал осудил запрет на въезд, назвав его необоснованным и незаконным.

"Это решение является последней яркой демонстрацией того, как Российская Федерация выбрала конфронтацию с ЕС вместо того, чтобы согласиться исправить негативную траекторию наших двусторонних отношений", – утверждают они, оставив за собой право предпринять ответные действия.

Напомним, накануне Европарламент принял резолюцию с призывом отключить РФ от платежной системы SWIFT и остановить импорт российской нефти и газа в случае военного наступления на Украину.

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