ЕС принял "закон Навального": на Россию наложили новые санкции

Совет Европейского союза согласовал акт о санкциях в отношении России из-за репрессий в отношении оппозиционера Алексея Навального.
Об этом после встречи послов стран-членов ЕС 2 марта сообщила пресс-служба Совета..
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Информация журналистов совпадает с уже ранее опубликованной – под санкции попадут руководители четырех российских силовых ведомств:
- генпрокурор Игорь Краснов;
- председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин;
- глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников;
- командующий Росгвардией Виктор Золотов.
Ограничительные меры вступают в силу с сегодняшнего дня и включают запрет на поездки, замораживание активов, а физическим и юрлицам в ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства фигурантам "черного списка".
Соответствующее постановление уже принято в письменной форме и в ближайшее время будет опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Напомним, что 2 февраля российский суд заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. А 20 февраля политик проиграл апелляцию и был этапирован в исправительную колонии во Владимирской области РФ.
США, ЕС и многие другие страны, включая Украину, уже осудили такое решение российской судебной системы. А Европейский суд по правам человека признал его политически мотивированным и призвал немедленно освободить Алексея Навального.
Все подробности в спецтеме Протесты в поддержку Навального
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