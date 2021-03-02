ЄС прийняв "закон Навального": на Росію наклали нові санкції

Рада Європейського Союзу погодила акт про санкції стосовно Росії через репресії щодо опозиціонера Олексія Навального.
Про це після зустрічі послів країн – членів ЄС 2 березня повідомила пресслужба Ради.
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Інформація журналістів збігається з раніше опублікованою – під санкції потраплять керівники чотирьох російських силових відомств:
- генпрокурор Ігор Краснов;
- голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін;
- очільник Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников;
- командувач Росгвардії Віктор Золотов.
Обмежувальні заходи набувають чинності відсьогодні й містять заборону на поїздки, замороження активів, а фізичним та юридичним особам в ЄС заборонено прямо чи побічно надавати кошти фігурантам "чорного списку".
Постанову вже прийнято в письмовій формі, і найближчим часом її опублікують в Офіційному журналі ЄС.
Нагадаємо, що 2 лютого російський суд замінив Навальному 3,5 року умовного терміну в справі "Ів Роше" на реальний строк позбавлення волі. А 20 лютого політик програв апеляцію і був етапований до виправної колонії у Володимирській області РФ.
США, країни ЄС і багато інших, включно з Україною, вже засудили таке рішення російської судової системи. А Європейський суд з прав людини визнав його політично мотивованим і закликав негайно звільнити Олексія Навального.
Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального
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