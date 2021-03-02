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ЄС прийняв "закон Навального": на Росію наклали нові санкції

2 березня, 15:44

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

До "чорного списку", як і говорили, потрапили керівники чотирьох силових відомств

Рада Європейського Союзу погодила акт про санкції стосовно Росії через репресії щодо опозиціонера Олексія Навального.

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Про це після зустрічі послів країн – членів ЄС 2 березня повідомила пресслужба Ради.

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Інформація журналістів збігається з раніше опублікованою – під санкції потраплять керівники чотирьох російських силових відомств:

  • генпрокурор Ігор Краснов;
  • голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін;
  • очільник Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников;
  • командувач Росгвардії Віктор Золотов.

Обмежувальні заходи набувають чинності відсьогодні й містять заборону на поїздки, замороження активів, а фізичним та юридичним особам в ЄС заборонено прямо чи побічно надавати кошти фігурантам "чорного списку".

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Постанову вже прийнято в письмовій формі, і найближчим часом її опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, що 2 лютого російський суд замінив Навальному 3,5 року умовного терміну в справі "Ів Роше" на реальний строк позбавлення волі. А 20 лютого політик програв апеляцію і був етапований до виправної колонії у Володимирській області РФ.

США, країни ЄС і багато інших, включно з Україною, вже засудили таке рішення російської судової системи. А Європейський суд з прав людини визнав його політично мотивованим і закликав негайно звільнити Олексія Навального.

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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