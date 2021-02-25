Amnesty International позбавила Навального статусу в'язня совісті: що сталося

Опозиціонер як і раніше вважається політв'язнем

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International позбавила ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального статусу в'язня совісті, який присвоїла йому 17 січня.

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Про це організація повідомила у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Таке рішення правозахисники ухвалили через його минулі заяви, у яких, на думку організації, містилися заклики до насильства і дискримінації, а також "мова ненависті".

"Деякі з цих коментарів, які Навальний так публічно і не засудив, сягають межі пропаганди ненависті, що суперечить визначенню в'язня совісті від Amnesty International", – пояснив заступник директора відділення Amnesty International у справах Європи і Центральної Азії Денис Кривошеєв.

Як і раніше політв'язень

Водночас в Amnesty International підкреслили, що Навального і далі вважають ув’язненим з політичних мотивів і вимагають його звільнення.

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За словами Кривошеєва, внутрішнє рішення організації щодо Навального було ухвалене "у зв'язку з коментарями, які він робив у минулому", але воно "не змінює нашої рішучості боротися за його негайне звільнення і за припинення його політично-вмотивованого переслідування з боку російської влади".

Нагадаємо, 17 січня правозахисна організація Amnesty International заявила, що затриманий в московському аеропорту "Шереметьєво" російський опозиціонер Олексій Навальний відтепер є в'язнем совісті, і закликала владу Росії негайно звільнити його.

2 лютого Симонівський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 року колоніїзагального режиму.

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